Alessandra Ghisleri spiazza Telese: "Consenso a rischio?", i veri numeri del centrodestra

Lo stop al reddito di cittadinanza al centro di In Onda. Tra gli ospiti di Luca Telese e Marianna Aprile nella puntata di lunedì 31 luglio su La7, Alessandra Ghisleri. La sondaggista di Euromedia Research risponde alla domanda su un eventuale impatto al consenso del governo.

"Il reddito M5s non viene preso da tanta gente. La maggior parte che fatica e denuncia l'aumento dei prezzi non è favorevole al sussidio. Le proteste sono sì importanti, ma la mappa dei percettori mostra che le zone sono quelle dove i grillini hanno preso di più". Insomma, "il centrodestra non viene votato da chi è favorevole al reddito di cittadinanza. Non potevano esimersi dall'applicare ciò che loro considerano un punto focale del loro programma elettorale".

Infine Ghisleri si sofferma sul "cambiamento di Matteo Salvini". "Il Salvini on the beach era forte del risultato delle Europee, oggi viaggia tra l'8 e il 10 per cento, è un Salvini molto più posato, attento e gioca più di tattica". Eppure per lei "il tema vero è il fatto del cambiamento, dopo il Papeete la gente vota sia per rassicurazioni che un candidato vincente. Adesso Salvini ha la necessità di riuscire a ricatturare l'attenzione del pubblico. I voti deve cercarli all'interno del centrodestra". Quest'ultimo al momento non ha eguali, "con Fratelli d'Italia che viaggia tra il 27 e il 30 per cento".