Rita Dalla Chiesa in difesa di Giambruno: "Basta! Allora Nilde Iotti?"

Una Rita Dalla Chiesa scatenata scende in campo per difendere Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che è stato travolto dalle polemiche per aver detto al ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach - che aveva pronosticato la fine del turismo in Italia per il troppo caldo - "Se non ti sta bene, stai a casa tua, nella foresta nera":

"Credo che Andrea Giambruno, da anni conduttore e giornalista Mediaset, abbia tutto il sacrosanto diritto di parlare ed esprimere opinioni come tutti i suoi colleghi di carta stampata e televisione. E basta, che noia, guardate in casa vostra, piuttosto", ha scritto la Dalla Chiesa in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. E a un utente che ha ribattuto - "Ma il.decoro istituzionale? Non è uno qualunque, lo sanno tutti che è il compagno del premier. Il decoro istituzionale non si usa più?" - la deputata ha replicato in modo molto duro: "Allora Nilde Iotti non avrebbe dovuto stare in Parlamento perché compagna di Togliatti?".

Una frase che ha fatto infuriare a sua volta il presidente del Pd Stefano Bonaccini: "Nilde Iotti con Giambruno che fa il giornalista? Ma che paragone surreale sta facendo?". A quel punto Rita Dalla Chiesa non ci ha visto più e ha attaccato il governatore dell'Emilia Romagna: "Forse lei fa finta di non capire. Si attacca Andrea Giambruno in quanto compagno di Giorgia Meloni. Penso che sia anche ora di finirla. È un esempio spinto per far capire il concetto anche a chi ha pochi neuroni e quei pochi li usa per odiare". Quindi ha concluso: "Alle vostre lezioni di vita io mi siedo all'ultimo banco a lanciare aeroplanini di carta".