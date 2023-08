Lavinia Borromeo "vuole andarsene": rumors, alta tensione con John Elkann

Roberto Tortora 04 agosto 2023 a

a

a

Tempi duri per John Elkann, amministratore delegato della Exor, alle prese con beghe familiari che incidono anche sulla sua vita professionale. I primi screzi con il fratello Lapo: due caratteri, due stili diversi, due anni di differenza. Maggiori responsabilità, sicuramente, per il primo. Presidente, tra le altre attività, della Ferrari e del Gruppo GEDI. La prima è oggetto del desiderio di Lapo, che vorrebbe avere un ruolo di maggior visibilità rispetto alle aziende che gestisce già adesso, anche entrando soltanto nel consiglio d’amministrazione della Rossa.

I magri risultati degli ultimi anni hanno scatenato in lui l’animo del tifoso che vuole riportare il Cavallino in alto. Si accontenterebbe, si fa per dire, anche della Juventus, la squadra di famiglia di cui è tifoso appassionato fin da piccolo e che ha spesso seguito in giro per l’Europa e per il mondo. Al punto da essersi infervorato e aver sparato a zero contro la gestione del club negli ultimi anni da parte del cugino Andrea Agnelli: pesanti critiche sulla separazione con Marotta, sui dirigenti scelti, su Allegri e sulla Superlega. Vedremo se il fratello più piccolo riuscirà a convincere il maggiore a dargli maggior peso nelle attività di famiglia.

400mila persone rovinate in una notte, ma... Elsa Fornero senza vergogna

L’altra bega che non fa dormire sonni tranquilli a John è di tipo “coniugale”. Con la moglie Lavinia Borromeo, infatti, ci sarebbe maretta. Perché lei vorrebbe trasferirsi a Parigi, mentre Elkann non ha alcuna intenzione di traslocare da Torino. Figlia del conte Carlo Ferdinando e della modella Marion Sibylle Gabriele Zota (tedesca di Lubecca), nonché sorellastra di Beatrice Borromeo, vorrebbe abbandonare l’Italia e stabilirsi in Francia, ma il marito ha troppi interessi professionali in Italia per poter gestire tutto a distanza. Vedremo chi la spunterà.