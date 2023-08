Fascismo, vergogna-Patuanelli contro Meloni: "Diremo che..." (e la Aprile se la ride)

10 agosto 2023 a

Si parla del provvedimento del governo Meloni sugli extra-profitti da Luca Telese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata del 9 agosto e Stefano Patuanelli del Movimento 5 stelle lancia una frecciata alla presidente del Consiglio: "Tra qualche anno diremo che anche la Meloni ha fatto cose buone. Forse". E la conduttrice ridendo commenta: "Questa è perfida". "Il governo ha avuto un po’ di cialtroneria con il ministro Salvini un po’ confuso per come la ha descritta, ha fatto una conferenza stampa annunciando una misura" sulla tassazione degli extra-profitti delle banche ma "lo ha fatto con due giorni di mercati aperti e senza che ci fosse un testo scritto, tanto che ieri è dovuto uscire il Mef con una nota che spiega che c'è un tetto massimo".

Ora, continua Patuanelli, "aspettiamo di vedere il testo con la speranza che funzioni meglio" delle tassazioni sugli extra-profitti "del governo Draghi che aveva avuto introiti inferiori alle attese", aggiunge. "Poi bisogna intervenire su chi ha mutui con tasso variabile. Io ho visto un Consiglio dei ministri parlare di tante cose, anche del granchio blu. Manca un pezzo sui sostegni a chi oggi ha grande difficoltà a fare la spesa e ad arrivare a fine mese".