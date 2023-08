Makkox, l'insulto: "Gli elettori di destra evasori e i più ignoranti d'Europa"

13 agosto 2023 a

a

a

Sale in cattedra Makkox, all'anagrafe Marco Dambrosio, vignettista, volto noto di Propaganda Live e con il cuore molto a sinistra. Sale in cattedra grazie a un'intervista a Repubblica in cui dice la sua a tutto campo. E sin dalla prima risposta, ecco che evoca il rischio-fascismo. Basta ricordagli il suo iper-attivismo su Twitter, ed ecco che risponde: "E sono inquietato da quella X che ha sostituito l’uccellino. Continuo a cercarla sul cellulare e non mi raccapezzo che non ci sia più. E invece c’è questo simbolo che mi evoca la Wagner o la Decima Mas".

Dunque si passa a Marcello De Angelis, portavoce della regione Lazio, e alle sue parole sulla strage di Bologna. Cosa ne pensa? "Ha chiesto scusa. Ma se scrivi un post su Facebook quella è una dichiarazione pensata dall’inizio alla fine. Non c’è più manco l’onore fascio che tiene il punto. È un onore che peraltro conosco bene", aggiunge Makkox, per poi rivelare di venire da "una famiglia fascistissima, mio padre, che pure non amava la politica, aveva il busto di Mussolini sulla scrivania, mia nonna materna mi portava a vedere i comizi di Almirante".

"Ecco chi si inchiappetta": a La7, orrore sessuale contro Silvio morto | Video

Quando gli fanno notare che la destra vorrebbe riscrivere la storia, il vignettista concorda. "Ridicolo. Ho visto che Musumeci si è messo avanti con un libro che demolisce lo sbarco degli alleati in Sicilia". Una deriva pericolosa? "Se avessi dei figli sarei preoccupato per come metterebbero mano ai libri di testo", la spara grossissima.

Me ne ha anche per la sinistra, definita "sbandata". E ancora: "Giorgia Meloni le toglie il terreno sotto i piedi, vedi la tassazione degli extraprofitti delle banche". Ed Elly Schlein, fatica? "È troppo presto per dirlo. Aspettiamo. Anche di Van Basten si disse che era un bidone all’inizio". Convinto lui...

"Ecco il suo erede": a Propaganda Live, agghiacciante ironia sul Cav morto | Video

Ma è quando gli chiedono perché la destra vinca, che Makkox snocciola le risposte francamente più fastidiose. Vince "perché i ragionamenti che fanno a sinistra sono contro intuitivi, quelli di destra sono istintivi. Nell’italiano trionfa l’istinto. E infatti siamo una delle nazioni più ignoranti d’Europa". Col record di evasione, gli fanno notare. "E certo. È arrivato il liberi tutti. Meloni voleva togliere la fattura elettronica", conclude Makkox. Il solito odioso ritornello: la destra vince perché gli italiani sono zoticoni, ignoranti ed evasori.