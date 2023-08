Laura Ravetto in bikini, la foto che manda in tilt Saint Tropez

17 agosto 2023 a

Una estate intensa, quella di Laura Ravetto. Non solo dal punto di vista politico, come per tutto il governo e la maggioranza impegnati nello studio di misure assai impattanti per il prossimo autunno, ma anche a livello personale. Il tutto testimoniato da post non banali su Instagram, che sanno di bilanci e riflessioni.

La deputata della Lega è in vacanza a Saint Tropez, metà glamour del turismo francese che per la politica cuneese è però soprattutto buen retiro, una seconda casa fin dall'infanzia. Qualche ora fa ha pubblicato una foto suggestiva che la ritrae in uno splendido bikini bianco, seduta e assorta su un pontile.

Un pontile che "da ormai 30 anni, quando ero davvero una ragazzina, vede le mie le mie risate, i miei amori e le mie lacrime - confessa ai follower -. Ha visto le mie amicizie, le mie crescite professionali, i miei successi e le mie sconfitte. Ha visto la gioia di scelte personali perfette per me e il rimpianto di averle mandate in fumo per assumere scelte personali che purtroppo non facevano per me (ma a cui sto ponendo rimedio). Quest'estate mi ha vista amareggiata, delusa ma anche lucida e più matura e forte. Spero ci siano ancora tantissimi anni di scoperte, crescite e sfide su questo pontile per me".

E tra le serate con le amiche di sempre e i tenerissimi scatti con la figlia, la Ravetto incassa il plauso degli ammiratori con altre foto "canoniche" visto il periodo. Un trionfo di abiti da sera sexy, due pezzi e costumi interi decisamente "arditi", come quello (spettacolare) argentato. Un'estate alla Robinson Crusoe, come scrive l'onorevole, senza filtri, un po' selvaggia. Di crescita, possibile anche a 52 anni (splendidamente portati).