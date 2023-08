Maurizio Landini sbotta: "Ci siamo rotti", Luca Telese di sasso

30 agosto 2023 a

a

a

È rivolta per lo stop al reddito di cittadinanza. Si parla di questo a In Onda, dove - nella puntata di mercoledì 30 agosto su La7 - c'è Maurizio Landini. Il numero uno della Cgil si è da poco rivolto a Giorgia Meloni per un incontro. Eppure per il sindacalista "la notizia dovrebbe essere non che noi abbiamo scritto una lettera per un incontro, ma perché il governo continua a non voler incontrare chi rappresenta i lavoratori". In collegamento con Luca Telese e Marianna Aprile, Landini si chiede: "Come pensa di affrontare il governo questi temi senza il confronto? I livelli di ingiustizia sociale sono insostenibili. Ci siamo rotti le scatole, lo dico brutalmente". Un'uscita che spiazza Telese: "Oh...".

"I migranti? Mi dite perché per 20 anni...". Iacometti zittisce Majorino: Pd asfaltato | Video

A incalzarlo allora ci pensa la conduttrice: "Ha avuto risposte dalla presidente o da qualche esponente dell'esecutivo?". "No - replica l'ospite -, finora nulla, nessuna risposta. Non c'è alcun riferimento, ma solo problemi e inflazione. In questo periodo che ho fatto qualche giorno di ferie, basta andare nei supermercati... gli italiani sono in difficoltà".

"Hai sbagliato, quindi abbassa la tua...". Raimo, che figura: zittito pure da Telese | Video

Per Flavia Perina, anche lei ospite della trasmissione, nel governo "non ci sono idee chiarissime su come affrontare la manovra economica e i soldi sono pochi. La Meloni all'apposizione è stata la regina delle emergenze, ora deve gestirle lei. Siamo ancora in una fase di ragionamenti iniziali".