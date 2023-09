Lucia Annunziata, dove va dopo l'addio alla Rai: la bomba di Dago

01 settembre 2023 a

Cosa bolle in pentola per Lucia Annunziata dopo l'addio alla Rai? Secondo quanto riportato da Dagospia, la giornalista potrebbe presto lavorare a Radio24: "Colpo di 'sole' per Lucia Annunziata - scrive il portale di Roberto D'Agostino -. L'ex conduttrice di Mezz'ora in più, dopo aver rassegnato le dimissioni dalla Rai per 'incompatibilità con il nuovo governo', ripiega le sue ambizioni sulle onde confindustriali di Radio24".

La decisione della Annunziata di lasciare la Rai arrivò lo scorso maggio, dopo che la maggioranza aveva approvato le nuove nomine per le testate e i generi. "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni", aveva scritto la giornalista nella lettera inviata ai vertici della Rai e riportata dall'Ansa, definendo le sue dimissioni "irrevocabili".

"Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque", aveva chiosato l'ex conduttrice di Mezz'ora in più. Secondo quanto trapelato, comunque, nei piani del nuovo amministratore delegato Roberto Sergio la trasmissione è comunque confermata anche per il prossimo autunno.