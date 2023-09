Regina Elisabetta "sconvolta prima di morire": cosa aveva letto

02 settembre 2023 a

La Regina Elisabetta sarebbe stata "sconvolta" poco prima di morire. Uno stato d'animo legato a Spare, l'autobiografia firmata dal principe Harry. La du sovrana mai si sarebbe aspettata accuse del genere dal nipote, alla quale era legatissima. Invece... La regina non ha letto tutto il libro (uscito il 10 gennaio 2023, mentre, Elisabetta è morta l'8 settembre 2022), ma fonti vicine a Buckingham Palace dichiarano che fosse a conoscenza della maggior parte dei contenuti dello scritto.

Stando a un insider che si è confessato coi tabloid inglesi, "la Regina Elisabetta II rimase sconvolta da alcuni estratti di Spare che lesse prima di morire. Anche se, adorava Harry non era d'accordo con la pubblicazione del romanzo". Il nipote non si è risparmiato sulla Famiglia Reale lasciata quando si è trasferito con la moglie Meghan Markle negli Stati Uniti.

I Duchi di Sussex hanno cominciato la loro nuova vita a Montecito in California e, da quel momento in poi, hanno iniziato ad attaccare in modo più o meno pesante la Royal Family. Basti pensare all'intervista rilasciata a Oprah Winfrey e al documentario Netflix. Tra i tanti retroscena quello sulla "prima volta" di Harry, le liti con il fratello William, le droghe. E ancora Camilla "cattiva" e Kate "una bambina".