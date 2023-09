Generale Vannacci, ecco quanto ha guadagnato (ad oggi) col suo libro

05 settembre 2023 a

La pubblicità, buona o cattiva che sia, porta sempre i suoi frutti. Soprattutto se l'interessato in questione ha da poco lanciato un suo prodotto editoriale. È il caso del generale Roberto Vannacci e del suo libro contestatissimo Il mondo al contrario , subito diventato un best seller. Come riporta il Corriere della Sera , a oggi le tempistiche di guadagno del libro si aggirerebbero intorno agli 850 mila euro (lordi). Un bel gruzzoletto.

Il libro era stato autopubblicato dallo stesso generale lo scorso 10 agosto, sfruttando gli strumenti messi a disposizione dal sito di Amazon Kdp ( Kindle direct publishing ). Fin da subito ha attirato un'ondata di polemiche, per via di alcuni concetti considerati dal ministro Guido Crosetto "farneticazioni". Ne sono seguiti anche l'imbarazzo del governo e la decisione del titolare della Difesa di destituire Vannacci dal comando.

Il best seller del generale, dalla pubblicazione il 10 agosto e fino al 27 agosto, ha venduto oltre 93.000 copie . Stando alle classifiche di Lettura , l'inserto culturale del Corriere della Sera , Vannacci è primo sia nella saggistica sia in termini assoluti, con un venduto doppio rispetto al resto della top 10 nel suo complesso. Il secondo gradino del podio se lo aggiudica Tre ciotole di Michela Murgia , staccatissima però dal generale. Il volume di Vannacci rischia di vendere fino a " 10 mila copie al giorno ".

Se si guardano le vendite su Internet, la situazione non cambia di molto. Per valutare il guadagno reale dell'autore bisogna basarsi sulle royalties , che variano in base alla pubblicazione. Queste si possono verificare con un contatore reso disponibile da Kdp a cui vanno applicate le caratteristiche del volume. Nel caso di Vannacci, sul sito Amazon.it e sui principali siti Amazon, le royalties sono di 6,19 euro a copia (il libro è venduto a 19,76 euro). Stando al numero di copie vendute, il guadagno si aggira sui 863.505 euro. Una bella consolazione per il generale.