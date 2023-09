Flavio Briatore sconvolge Bianca Berlinguer: "Come e perché ho perso 18 kg"

06 settembre 2023 a

Ospite della prima puntata di È sempre cartabianca, il nuovo programma condotto da Bianca Berlinguer al suo debutto su Mediaset, è stato Flavio Briatore. Ed il suo ritorno in tv non è passato inosservato. Se la tv fa ingrassare, infatti, lui al contrario è apparso dimagritissimo. Un cambiamento radicale che ha destato sorpresa anche nella Berlinguer, che lo ha definito “un figurino”.

Sia chiaro, la perdita di peso dell’imprenditore piemontese non è dovuta ad un problema di salute, anzi. È un vigoroso ritorno ad una grande forma, ottenuta con una dieta specifica. Briatore stesso, in diretta, ha raccontato come è riuscito nell’impresa di dimagrire così tanto. Alla domanda della Berlinguer: "Sta bene?", Briatore chiarisce ogni dubbio: "Faccio il digiuno intermittente, 16 ore al giorno senza mangiare. Da un anno seguo questa linea e in un anno ho perso 18 chili. Sto bene? Sono qua...". Clamoroso ma vero, insomma, Briatore segue il metodo incensato da Antonella Viola, la virologa, la quale ha recentemente fatto sapere di ricorrere proprio al digiuno itermittente, tessendone le lodi.

Per Briatore è stata un’estate tutt’altro che riservata, anzi, sui social si è esposto più volte per raccontare ogni giorno le sue vacanze accanto ai figli, Nathan Falco, avuto dalla showgirl Elisabetta Gregoraci, e Leni Klum, mai riconosciuta e frutto di un breve momento di passione con la top model Heidi Klum. Una famiglia allargata, insomma, che si è ritrovata spesso anche al Twiga, il locale di proprietà di Briatore a Forte dei Marmi, dove trascorre la maggior parte dell'estate.

L’imprenditore ha cominciato il suo percorso di dimagrimento ormai da qualche anno e più volte ha smentito categoricamente di essere ricorso al bisturi per apparire più giovane. Soltanto un regime alimentare diverso e attività fisica, che lo hanno portato alla soglia dei 73 anni in grandissima forma.