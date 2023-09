Nicola Porro, botta e risposta con Giuseppe Cruciani: "Cosa c'entra?"

08 settembre 2023 a

a

a

Giuseppe Cruciani non manca di dire alla sua. Ospite di Stasera Italia, dove si parla dell'aggressione avvenuta a Roma ai danni di un 26enne indiano che ha tentato uno scippo, il conduttore radiofonico non risparmia nessuno. "Quelli che lo hanno aggredito sono più criminali dell'indiano - esordisce in studio da Nicola Porro -. Se andiamo a prendere il curriculum di chi ha picchiato il rapinatore troveremo dei precedenti".

A quel punto è il giornalista a incalzarlo: "Adesso mi metto la bandiera rossa della sinistra e ti dico: questa è la stessa gente che corre a comprare il libro di Vannacci". "Ma no, cosa c'entra?", replica Cruciani con il dibattito che è destinato a proseguire.

"Condannare chi nega le colpe dell'uomo?": Cruciani demolisce la verde Eleonora Evi | Video

Sempre su Rete 4, ma questa volta a Dritto e Rovescio, Cruciani non si era risparmiato sul Superbonus e il reddito di cittadinanza. "Quello che hanno fatto Michele Gubitosa e i suoi amici colleghi dei Cinque stelle lo hanno fatto, come minimo, male se non addirittura malissimo, pessimamente", ha detto chiaro e tondo prendendo di mira il Movimento 5 Stelle: "Io non sto discutendo se era giusto farlo ma il fatto che dopo si è dovuto intervenire per bloccare l'emorragia di soldi dallo Stato...".