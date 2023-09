Marta Fascina e l'eredità da 100 milioni, rumors: la sua decisione

12 settembre 2023 a

Si è chiuso il quadro sull'eredità di Silvio Berlusconi, restano solo piccoli dettagli da limare. Per certo, Marta Fascina, l'ultima compagna, incasserà i 100 milioni chiesti per lei dal fondatore di Forza Italia. Alla cifra contribuiranno in modo proporzionale i figli del Cavaliere: gli eredi hanno infatti scelto di accettare testamento ed eredità senza beneficio dell'inventario, segno della volontà di procedere a una successione serena, senza mettere in discussione le scelte del padre.

Marta Fascina è rimasta al fianco di Berlusconi fino all'ultimo, con un'attenzione assoluta. E dal funerale del Cav non si è più fatta vedere: unica eccezione, la presenza in tribuna lo scorso 8 agosto allo stadio di Monza per la partita tra i padroni di casa e Milan, alla prima edizione del trofeo intitolato a Silvio Berlusconi. Poi il silenzio: ad oggi, Marta Fascina ha inviato un solo messaggio alla convention di Forza Italia che si è tenuta a Gaeta, oltre alla pubblicazione di uno stato WhatsApp dedicato proprio a Silvio.

Difficile che, ora, scelga di parlare. Per certo, proseguono le speculazioni sul suo conto: quale sarà il futuro di Marta Fascina? Oggi è deputata di Forza Italia, questa è una certezza. Ma le voci sul suo futuro politico, pian piano, sembrano affievolirsi, così come le indiscrezioni circa un possibile impegno imprenditoriale nelle aziende della famiglia Berlusconi. La scelta di Marta Fascina, in definitiva, potrebbe essere quella meno eclatante: restare nell'ombra. Scelta assolutamente legittima.