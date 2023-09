Matteo Renzi gela David Parenzo: "Vederla nuda non è un granché"

13 settembre 2023 a

Esordio col botto per Matteo Renzi. Ospite per la prima volta a L'Aria Che Tira nella sua versione "nuova", senza Myrta Merlino e con uno studio rinnovato, il leader di Italia Viva non può che salutare David Parenzo con una battuta. "Ho visto negli spot che dorme vestito, non è una bella immagine. Anche vederla nudo non deve essere granché...". Poi il direttore del Riformista fa un in bocca al lupo a tutta la redazione. "Mi piace - commenta il conduttore di La7 - che lei viva molto i social". Il riferimento di Renzi è infatti a un video girato dal giornalista per presentare la nuova edizione della trasmissione.

Nello spot si vede Parenzo alzarsi dal letto già in giacca e, al suono della sveglia, dire "sono pronto". Insomma, d'ora in poi alla guida del programma ci sarà lui, visto che Merlino è passata a Mediaset. Proprio durante la prima puntata il conduttore ha voluto mettere le cose in chiaro: "Nessuna polemica. Con Myrta ci vediamo. Sta facendo un grande programma. A lei auguro un grande in bocca al lupo ed evviva!".

Il programma di approfondimento politico condotto da Parenzo andrà in onda dal lunedì al venerdi dalle 11 del mattino. E, come si legge sul sito di La7, la trasmissione si occuperà di "raccontare e analizzare l'economia e la politica più vicina alla vita di tutti i giorni".