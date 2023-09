Francesca Pascale "va condannata": bomba in tribunale, gode Salvini

14 settembre 2023 a

a

a

Diffamò Matteo Salvini? E il pm chiede per Francesca Pascale la condanna. La richiesta, quella di una multa da 2.500 euro, sarebbe stata formulata dal sostituto procuratore Chiara Di Francesco di fronte al giudice del Tribunale di Lecco Martina Beggio. Stando al Giorno e al Fatto Quotidiano il reato contestato all'imputata è quello di diffamazione ai danni del leader della Lega.

Stando al capo d'imputazione, Pascale avrebbe rilanciato nelle sue Instagram Stories un vecchio "tweet" di Salvini - che lo stesso ha disconosciuto, sostenendo si tratti di un fake - riferito a chi si trasferisce a vivere all'estero con particolare affondo su meridionali e africani considerati "fannulloni", "gente senza la cultura del lavoro".

E nel post non mancava il commento dell'ex compagna di Silvio Berlusconi, che scriveva: "Si appresta a diventare leader indiscusso del centrodestra". Da qui la decisione del leghista di denunciare. Che tra i due i rapporti non siano dei migliori non è una novità. Tempo addietro, a margine della manifestazione di Milano per i diritti delle famiglie Lgbt, Pascale ha definito Salvini e i partiti sovranisti "omofobi": "Io votare a destra? Come se un capretto votasse per la Pasqua". Poi attaccando direttamente il vicepremier: "Signor Ministro, l'odio l'ha sempre usato Lei contro le minoranze e i meridionali di questo paese".