venerdì 13 febbraio 2026
Francesca Pascale asfalta i pro-Pal: "Lavatevi! Dite solo str***"

"Lavatevi". “Vergogna”. “Andate a Gaza, vi taglierebbero la testa”. “Credere, obbedire, combattere per la democrazia e la libertà”. Francesca Pascale si è scagliata contro un gruppetto di manifestanti pro Palestina che sfilavano - con tanto di bandiere e kefiah - al Carnevale di Viareggio. L'ex fidanzata di Silvio Berlusconi era stata invitata per ricevere il "Premio Funari, Giornalaio dell’anno’, assegnato dagli organizzatori anche a Carlo Freccero e Germano Lanzoni prima del terzo corso mascherato in notturno. 

La Pascale ha picchiato duro contro i manifestanti sotto il palco. "Non siete pro Gaza, siete contro Israele, andate a lavorare e soprattutto lavatevi. Vergogna, voi siete contro gli ebrei, non per la Palestina, andate a Gaza a combattere, vi taglierebbero la testa! State facendo crescere l'antisemitismo".

Sanremo 2026, con Ermal Meta torna "TeleGaza": le indiscrezioni

Ma sì, trasformiamolo in un Porta a Porta cantato, magari a senso unico. Ci sono artisti che pensano di poter far...

Da qui è nato un botta e risposta. Due donne, sotto il palco, le hanno gridato: "Il nostro orgoglio è italiano, signora". "Certo - ha replicato la Pascale - credere, obbedire sempre, combattere per la democrazia e la libertà. Qua c'è la bandiera italiana, no della Palestina. Non sapete come affrontare la Meloni e inventate tutte stronz***. Fate invece programmi politici, fate opposizione, no stronz***. Voi - ha anche detto ai Pro Pal – vivete in uno Stato libero a differenza della Palestina guidata da Hamas".

