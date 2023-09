Migranti, Sandro Ruotolo: "Una cattiveria...", il governo nel mirino

17 settembre 2023 a

"Domani si annuncia un Cdm con delle decisioni, le solite decisioni su una banalità: dobbiamo fermare le partenze illegali": Sandro Ruotolo lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7. riferendosi al vertice in programma domani per la gestione dell'emergenza sbarchi sulle nostre coste. Il giornalista, nonché ex senatore del Pd, ha poi aggiunto: "Noi stiamo istituendo un reato per decreto, perché questi sono 18 mesi di reclusione per l'immigrato irregolare... Hanno costruito il reato di irregolarità". Questa, a suo dire, "è una cosa di una ingiustizia e di una cattiveria... Perché non risolve il problema".

Ruotolo si stava riferendo a delle dichiarazioni che Meloni ha fatto in un video poi postato su Facebook. Nel filmato, la premier non solo ha annunciato delle misure straordinarie immediate per gestire l'emergenza ma ha anche fatto delle anticipazioni sui temi che verranno discussi nel Consiglio di domani, lunedì 18 settembre. La premier, in particolare, ha parlato della possibilità di aumentare la durata del "trattenimento" dei migranti nei centri per i rimpatri, fino a 18 mesi. E poi della necessità di chiedere una missione "anche navale" europea per bloccare le partenze. La cattiveria di cui parla Ruotolo era stata citata anche dalla Schlein in un commento a questo video: "Si stanno scatenando in una gara a chi è più cattivo".