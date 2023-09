Christian Raimo, l'affondo di Storace: ci mancava la buoncostume della bistecca

28 settembre 2023 a

a

a

"In Italia due ragazzi su tre mangiano carne tutti i giorni": l'intellettuale e insegnante Christian Raimo lo scrive con chiaro sottotesto negativo. In un altro post, poi: "Oggi ho fatto supplenza in una classe". Lì avrebbe chiesto ai ragazzi chi fosse vegetariano e sarebbe rimasto deluso dalla risposta: tutti avrebbero detto di mangiare carne tutti i giorni. "Ricordate i bei tempi andati in cui la carne era un lusso? - scrive Francesco Storace su Libero -. Adesso per il prof. Raimo gli studenti la consumano pericolosamente. Ma storia e geografia, matematica e italiano, le insegnano ancora in classe o sono reperti del passato che bisogna nascondere nel nome della nuova scuola?".

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Storace