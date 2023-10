Domenica In, clamoroso Le Foche: come si presenta in tv dopo la brutale aggressione

08 ottobre 2023 a

Francesco Le Foche ospite di Domenica In. L'immunologo reduce dall'aggressione ha raccontato quanto accaduto a Mara Venier, nella puntata dell'8 ottobre su Rai 1. "Io credo che i medici siano molto esposti, noi amiamo fare i medici, amiamo fare il massimo per il paziente, siamo orgogliosi e onorati di occuparci della salute delle persone, però dovremo anche essere un po' più tutelati". È questo l'appello lanciato in collegamento telefonico, dopo l'aggressione avvenuta per mano di un suo paziente. Il medico ha definito quanto capitatogli "un caso eccezionale, non credo sia la regola, è stato il caso di una specie di cane sciolto con problematiche psichiatriche".

Questo però non significa che si debba abbassare la guardia: "In termini generali i medici del pronto soccorso, i medici che sono in prima fila, devono essere tutelati perché sono persone che amano l’umanità, sono per il prossimo, quindi i medici di famiglia, i medici del pronto soccorso, i medici in generale, sono delle persone che si occupano della salute di altre persone, quindi devono essere tutelate al massimo".

Massacrato di botte nel suo studio dal paziente: l'immunologo Le Foche in fin di vita

Da qui la conclusione che lascia tutti spiazzati, conduttrice compresa: "Io non ho risentimento contro questa persona". E ancora: "Precedentemente avevo visto la mamma, una persona che cercava di calmarlo e di tutelarlo. Purtroppo aveva delle problematiche psichiatriche. Ringrazio la persona che è intervenuta perché probabilmente ha evitato il peggio, lo voglio ringrazia davanti a tutti perché credo mi abbia salvato la vita".