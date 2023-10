Apostolico, Di Battista insulta Salvini: "Ridicolo, cialtrone"

11 ottobre 2023 a

"La persona oggi più politicamente ridicola, adolescenziale e anche cialtronesca che c'è in Italia è il vicepremier, ex ministro dell'Interno": Alessandro Di Battista spara a zero contro Matteo Salvini nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. La vicenda di partenza è quella della giudice di Catania Iolanda Apostolico, che nei giorni scorsi ha respinto il trattenimento di tre migranti, sconfessando di fatto il decreto del governo. E l'ex grillino, al solito, ricorre all'insulto".

"Lui - ha continuato l'ex grillino riferendosi sempre all'attuale ministro dei Trasporti - riceve un video, non si sa bene da chi, e lo pubblica. Stiamo diventando un Paese puerile e ridicolo". Nei giorni scorsi, Salvini ha pubblicato un filmato sui suoi social nel quale si vede la magistrata che partecipa a una manifestazione al porto di Catania nel 2018 per chiedere lo sbarco dei migranti. Manifestazione condita di insulti contro il governo dell'epoca e contro le forze dell'ordine lì presenti.

Qui l'intervento di Di Battista a DiMartedì

Di Battista, come detto, si abbassa al livello degli insulti incontrollati per criticare l'ex titolare del Viminale. Per l'ex ribelle del Movimento 5 Stelle, il problema è il video, non certo il fatto che una giudice abbia partecipato a una manifestazione con persone politicamente schierate. Proprio a proposito di quel filmato, tra l'altro, Salvini - con tono tutt'altro che cialtronesco - qualche giorno fa aveva detto: "Preoccupa e sconcerta quanto sta emergendo. Il giudice che ha liberato più clandestini e contesta le norme del governo sull’immigrazione in passato ha condiviso insulti contro di me e ha partecipato - col compagno - a manifestazioni di estrema sinistra a favore degli immigrati durante le quali si insultavano le forze dell’ordine al grido di assassini e animali: è motivo di profondo imbarazzo per tutte le istituzioni".