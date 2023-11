Briatore, Acerbo di Rifondazione: "Complimenti al benemerito che lo ha derubato"

03 novembre 2023 a

a

a

Quando la vittima è Flavio Briatore, il furto è giustificato. A dirlo è niente di meno di Maurizio Acerbo, segretario del Partito di Rifondazione Comunista. Commentando la vicenda che ha visto protagonista l'imprenditore (a Milano un ragazzo in monopattino lo ha derubato dello zaino ndr), Acerbo è arrivato a dire: "I miei complimenti al benemerito ladro che ha derubato Flavio Briatore". Il motivo? "Un po' di redistribuzione del reddito ci vuole".

Poche ore prima è stato lo stesso ex team manager della Formula 1 a raccontare l'accaduto: "Un monopattino con a bordo un extracomunitario ha aperto la portiera della macchina e rubato il mio zainetto fuggendo". Fortunatamente la rapina si è conclusa con un "lieto fine" perché per puro caso passava da lì un ufficiale della Guardia di finanza che è intervenuto per bloccare il ladro e recuperare lo zaino. "Secondo voi - ha chiesto Briatore - non è una roba da matti che in via Cordusio, alle 11 del mattino, c’è gente che ti viene a rubare in macchina fregandosene che ci fosse l’autista?". Evidentemente per Acerbo no.

L'inviato delle "Iene" al colloquio di lavoro con Flavio Briatore? Le clamorose domande del manager

Ma a quanto pare le sue esternazioni non sono passate inosservate. Tanto che sui social non sono mancate critiche. "Siccome lei guadagnerà di sicuro più del ladro, per farla felice, le auguro di essere derubato", scrive un utente del web al quale fa eco un altro. "Mi vergogno delle sue parole. E lei è pure entrato in Parlamento pagato da noi. Povera Italia". E ancora: "Questo è stato un deputato della Repubblica". D'altronde il segretario del Partito di Rifondazione Comunista non è nuovo a polemiche del genere. Basta ricordare che, in uno scontro social, augurò a Carlo Calenda "di essere menato per la strada".