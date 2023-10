Flavio Briatore firma con la Rai: clamoroso, cosa condurrà per Viale Mazzini

04 ottobre 2023 a

a

a

The Apprentice sbarca in Rai. A condurlo niente meno che Flavio Briatore. Ad annunciare la novità è lo stesso conduttore: "Chi non manda il curriculum, è fuori". L'ex team manager della Formula 1 ha spiegato le modalità di partecipazione per gli aspiranti concorrenti della nuova edizione. Tra queste il limite di età. Bisogna infatti appartenere alla fascia di età compresa tra i 19 e i 35 anni. Per tutti gli interessati, basterà inviare un'email all’indirizzo comunicato dal conduttore.

Il programma, un tempo in onda su Sky Uno, ripartirà nella primavera 2024. La terza edizione dello show nata negli Stati Uniti verrà trasmessa su Rai 2. Un ritorno che avviene a distanza di dieci anni dall’ultima edizione. Ma come funziona il programma? Aspiranti uomini e donne d’affari dovranno superare diverse prove manageriali, con la possibilità di arrivare a lavorare per Briatore per almeno un anno e con uno stipendio a sei cifre. I candidati, almeno un tempo, venivano divisi in due squadre e per ogni prova veniva eletto un team leader.

"Volevo farlo dopo ieri sera". Briatore e la soffiata su Berlinguer a Mediaset

Quest'ultimo aveva il compito di coordinare l’operato dei compagni. La squadra vincitrice della prova decisa dal Boss avrebbe ricevuto come premio un momento di svago, mentre quella perdente si sarebbe sottoposta ad un duro colloquio con il Boss, dove almeno uno dei concorrenti sarebbe stato eliminato. Intanto si ricorda il promo della prima stagione della versione italiana di The Apprentice in cui Briatore incontrava a New York il boss originale, Donald Trump. Se il tycoon possa riapparire a fianco dell'ex marito di Elisabetta Gregoraci non è dato saperlo. Certo è che non mancheranno sorprese.