Flavio Briatore, la foto col figlio scatena l'odio: "Una cosa da rinc***"

Una storia già vista e rivista. Ma che evidentemente continua ad appassionare molti italiani. Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco sono volati a Dubai, città simbolo del lusso sfrenato e dei viaggi da sogno. E lo sa anche "Mr. Billionaire", che con il figlio ha trascorso lì qualche giorno di relax, raggiunti anche da Elisabetta Gregoraci, ex compagna dell'imprenditore e mamma di Nathan Falco. Le foto, postate dal magnate sul suo profilo Instagram, mostrano il ragazzo a bordo di un quad. "Tramonto nel deserto", si legge nella descrizione.

Ma le vacanze da sogno della famiglia Briatore hanno suscitato un polverone di polemiche. Numerosissimi sono stati i commenti dei follower al post Instagram dell'imprenditore e molti hater non hanno risparmiato qualche critica pungente. "Ostentare la ricchezza così è da rinco*******i", ha scritto un utente sui social. E ancora: "Il discorso è uno, il figlio di Briatore è antipatico come lui e ostenta come lui".

Ma gli attacchi degli hater non hanno minimamente scalfito la voglia di vita di Briatore. Anzi, "Mr Billionaire" sembra trovare il tutto esilarante. Di conseguenza l'imprenditore ha scelto di rispondere a tono alle critiche che il figlio Nathan ha ricevuto a corredo del post: "Adoro leggere i commenti dei rosiconi. Non ti curar di loro. Intanto tu sei a Dubai e loro sfogano la frustrazione sulla tastiera".