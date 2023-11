Toni Capuozzo suona la sveglia all'Ue: "Gli italiani se lo chiedono"

06 novembre 2023 a

a

a

Nicola Porro incalza la commissione sull'odio. Nell'editoriale di Stasera Italia, in onda lunedì 6 novembre su Rete 4, il conduttore ricorda: "il 30 ottobre 2019, con il precedente governo, è stata istituita una commissione che tutti noi conosciamo come 'commissione Segre' perché prende il nome dalla senatrice che ha fatto della sua persona e della sua vita una battaglia contro l'antisemitismo e l'odio. Per questo venne chiamata 'commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza'".

Ecco allora che il conduttore manda in onda l'annuncio di Pietro Grasso del Gruppo Misto-Liberi e Uguali in Aula, ma non solo. Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che ad oggi della commissione non c'è traccia. "Il 29 luglio del 2021 la commissione ha fatto un'audizione sul contrasto all'odio anti-musulmano, ma mi chiedo, che fine ha fatto questa commissione?". Dal 7 ottobre Israele è nel mirino di Hamas e in Europa non mancano preoccupanti episodi di antisemitismo. Insomma, è la conclusione di Porro, "la commissione sull'odio dimentica gli ebrei".

"È evidente, ricordate l'11 settembre?". Capuozzo, la frase che cancella la sinistra

Poi, tra gli ospiti di Stasera Italia, è Toni Capuozzo a prendere la parola. Al centro però l'accordo siglato con l'Albania per la gestione dei migranti. "Secondo me - esordisce - è un gran colpo per la Meloni, più teatrale che effettivo. Alla fine della fiera saranno 40mila l'anno, non è un numero strabiliante". Il colpo di scena? "Di fronte a un problema che dovrebbe essere europeo e che invece è solo Italiano chi ci viene ad aiutare? Gli italiani se lo chiedono... L'Albania. Ricordiamo che Edi Rama è un socialista, non è di centrodestra".