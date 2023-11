Andrea Giambruno, l'agguato dei paparazzi di Chi: come lo sorprendono

08 novembre 2023 a

a

a

Prima i fuorionda proposti a Striscia la Notizia, poi l'ovvio trambusto, quindi l'addio di Giorgia Meloni. Certo, per Andrea Giambruno, ex frontman di Diario del Giorno - il programma in onda su Rete 4 - non il più semplice dei periodi (eufemismo).

Ora, il giornalista Mediaset, si misura nella sua nuova vita da single. Dopo lo stop alla conduzione di Diario del Giorno è stato reintegrato nella trasmissione, che non conduce più in prima persona. Ma l'attenzione nei suoi confronti non è ancora scemata del tutto, anzi. E così, ecco che i paparazzi di Chi sono ancora alle sua calcagna.

"Mi indigno! Vado in piazza e mi do fuoco": trappola russa a Meloni, la furia di Paolo Mieli

E nell'ultima copia del rotocalco in edicola ecco campeggiare un servizio sull'ex compagno del premier. Andrea Giambruno è stato paparazzato mentre faceva la spesa in un supermercato di Roma, insieme a lui anche la figlia avuta con Meloni, Ginevra.

Le immagini mostrano Giambruno tra le corsie del supermarket, in mano una lunga lista di prodotti da acquistare. Ad un certo punto realizza la presenza dei paparazzi. E la reazione è serena: un sorriso, non appare affatto infastidito. Insomma, per Giamburno dopo la tempesta un ritorno alla normalità: lui, la piccola Ginevra e una tata a sbrigare questioni domestiche.