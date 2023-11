Andrea Giambruno, indiscrezioni: "Dove è andato a vivere". Ma qualcosa non torna

20 novembre 2023 a

Una nuova vita, per Andrea Giambruno. In pochi giorni, dopo i chiacchieratissimi fuorionda di Striscia la Notizia, è cambiato tutto: addio a Giorgia Meloni, il premier e sua ormai ex compagna, e addio anche alla conduzione del Diario del Giorno, approfondimento del Tg4 che conduceva su Rete 4.

E ora si aggiunge un nuovo tassello alla rivoluzione: dopo il cambio di vita, anche il cambio di casa. Già, Giambruno ha lasciato l'appartamento in cui viveva col presidente del Consiglio e la loro figlia, Ginevra. E ora, secondo alcune indiscrezioni rilanciate da Blueshouse, sarebbe tornato ad abitare vicino a casa, in Lombardia: il giornalista, 42 anni, è infatti originario di Lissone, alle porte di Milano, anche se la provincia è quella di Monza e Brianza.

La famiglia di Giambruno vive proprio a Lissone, anche se è nato a Milano. Eppure, qualcosa non torna sulle voci che lo vedono di ritorno in Lombardia: Diario del giorno infatti va in onda dallo studio 2 del Centro Safa Palatino di Roma. Dunque come potrebbe continuare a svolgere il suo ruolo di autore per il programma lontano da Roma? Certo, in Lombardia sarebbe più vicino a Cologno Monzese, il quartier generale di Mediaset. Insomma, possibile anche che Giambruno stia cercando una nuova sistemazione a Roma, che potrebbe anche non lasciare.