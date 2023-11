Carola Rackete: fa caldo? Colpa del patriarcato

28 novembre 2023 a

Carola Rackete, la Capitana della Sea Watch, acerrima nemica di Matteo Salvini, è ora attivista per il clima. Secondo la tedesca candidata con la Linke alle elezioni europee anche "il riscaldamento climatico fa parte del patriarcato, è sessista, colpisce soprattutto donne e transessuali. Per non parlare dei palestinesi", scrive Lorenzo Mottola su Libero. La Rackete sostiene infatti che le donne sono più sensibili ai temi ambientali perché "sono molto più colpite dalle conseguenze dell’emergenza climatica rispetto agli uomini" perché "la violenza domestica spesso aumenta dopo i disastri ambientali, così come il matrimonio infantile". Di più: "le donne sono sovrarappresentate tra i poveri". Secondo questo ragionamento se i poveri sono più esposti agli effetti del clima che cambia dovrebbe valere anche per i maschi poveri. Ma per la Rackete non è così.

