Parenzo, siparietto con Gasparri: "Fa le pulizie?", come viene beccato

Siparietto tra David Parenzo e Maurizio Gasparri. Accade a L'Aria Che Tira nella puntata di martedì 28 novembre su La7. Qui il senatore di Forza Italia parla delle novità del partito, incalzato dal conduttore. Ma non solo, perché Parenzo nota che il neo capogruppo di Forza Italia al Senato è impegnato in altro. "Posso chiederle cosa sta facendo con le pulizie del telefonino?", dice Parenzo sorridendo. E la replica non tarda ad arrivare: "Pulisco perché è sporco lo schermo, lo faccia anche lei".

E il giornalista: "Io per carità, svolgo tutti i ruoli. Ma mi sembrava curioso... Si ricorda quando Travaglio e Berlusconi...". Ma Gasparri tiene a precisare: "Berlusconi lo fece con la sedia". Il riferimento è chiarissimo. Era il 10 gennaio 2013, ospite di Michele Santoro per il Servizio Pubblico, Silvio Berlusconi con il fazzoletto pulì la sedia lasciata libera da Marco Travaglio.

Una gag che fece incassare al programma un record storico d'ascolto con 8.670.000 telespettatori e il 33,59% di share: il più alto mai realizzato da un programma di La7 e tutt'ora imbattuto. In ogni caso anche in quell'occasione ci fu un duro scontro tra il conduttore Santoro e il Cav.

Qui il siparietto tra Gasparri e Parenzo