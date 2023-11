Papa Francesco, "già firmate e consegnate": dimissioni, tam-tam impazzito

30 novembre 2023 a

"Ho già firmato le dimissioni in caso di malattia", diceva nel 2022 Papa Francesco. E ad oggi le sue condizioni di salute non migliorano. All'alba dei suoi 87 anni, il Pontefice deve fare i conti con gli acciacchi dell'età. Non a caso su consiglio dei medici, il Santo Padre "con grande rammarico" ha annullato il viaggio a Dubai in programma dall'1 al 3 dicembre in occasione della Cop28. La decisione, comunicata dal direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni, arriva dopo che Bergoglio è stato sottoposto a una Tac e ha riscontrato un'infiammazione ai polmoni.

E da quell'influenza il Papa non si è ancora ripreso. Lo ha detto lui stesso annunciando la catechesi dell'udienza in Aula Paolo VI. Qui ha lasciato la parola per la lettura a mons. Filippo Ciampanelli, della Segreteria di Stato. "Cari fratelli e sorelle, continuiamo con queste, ma siccome io ancora non sto bene con questa 'gripe' (influenza in spagnolo, ndr) e la voce non va tanto, sarà mons. Ciampanelli a leggere le cose", ha spiegato ai fedeli.

Così tornano le voci su possibili dimissioni. Tempo addietro, in un’intervista al quotidiano spagnolo Abc, ammise di averle già firmate e consegnate al cardinale Tarcisio Bertone, all'epoca segretario di Stato. Dimissioni "preventive" solo in caso di "impedimento per motivi medici". "È la prima volta che lo dico", spiegava senza dimenticare l'ironia: "Ecco perché lo dico. Ora qualcuno andrà a chiederlo a Bertone: 'Dammi il pezzo di carta!'. Probabilmente lo ha consegnato al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato".