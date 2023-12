PiazzaPulita, Mulè inchioda Scanzi: "Ma se stai su Rete 4!"

01 dicembre 2023 a

"Ma Scanzi sta su Rete4", tuona Giorgio Mulé nello studio di Piazza Pulita (La7) dove si stava discutendo dell'occupazione da parte del governo di centro destra della televisione. Emiliano Fittipaldi, direttore del Domani, si riferiva alle tre reti Rai; il vicepresidente della Camera intendeva invece quelle Mediaset. "Scanzi sta su Rete4", ha detto l'azzurro per dimostrare che non c'è nessuna occupazione in corso. Chiamato in causa Andrea Scanzi affonda il colpo: "Vi do una notizia: sto su Rete 4 perché mi hanno cacciato da Rai 3".

"No", vorrebbe spiegare Mulè. "Come no? C'ero io, lo saprò. Abbi pazienza", lo interrompe l'editorialista del Fatto. Nell'animata discussione a tre si chiarisce che il discorso di Fittipaldi si riferiva a viale Mazzini.

Quando l'azzurro riesce a prendere la parola concorda: il centro destra "non ha occupato tutto. Ha occupato la Rai" spostando l'attenzione su La7. Al che Corrado Formigli, sentendosi direttamente chiamato in causa, chiede silenzio e puntualizza: "Che La7 sia oggi una rete più indipendente dal potere politico della Rai e di Mediaset mi sembra sotto gli occhi di tutti per semplici motivi familiari, nel caso di Mediaset, e politici perché la Rai effettivamente è oggi governata dal centrodestra. D'accordo? Questo non si può negare" . Giù il sipario.