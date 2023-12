Meluzzi gravissimo, battutaccia-Bassetti: "Ma gli ictus...", si scatena la bufera

04 dicembre 2023 a

a

a

Il vaccino torna a far litigare. Questa volta nel mirino del web ci finisce Matteo Bassetti. L'infettivologo del San Martino di Genova avrebbe commentato, senza mai citarla, la notizia del ricovero di Alessandro Meluzzi con una battuta di poco gusto, non passata inosservata. Noto per le sue posizioni no-vax, lo psichiatra ha avuto un malore mentre si trovava nel suo studio di Rimini. Il criminologo è stato portato d'urgenza, prima all'ospedale riminese, poi al Bufalini di Cesena, dove sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico. Da qui il post su X di Bassetti: "Ma non era solo radio #novax che diceva che ictus, ischemie e infarti venivano solo ai vaccinati?".

Il messaggio è stato cancellato dopo qualche ora, ma non è bastato: gli screen del suo cinguettio sono diventati virali e non sono venute meno accuse e invettive. Tra queste si legge: "Lei Bassetti fa veramente ribrezzo". E ancora: "Che vergogna", "Altra pagina nera della tua radio. La vostra narrazione irresponsabile e ammiccante ai criminali no vax. Vergognati". E qualche utente passa anche agli insulti: "Che ometto sto Bassetti, forza Meluzzi, gigante". Non a caso Bassetti ha fatto sapere che "è tutto nelle mani degli avvocati. Ci vedremo in tribunale".

Ischemia cerebrale durante la seduta in studio, Meluzzi è grave: lunga operazione d'urgenza

Intanto rimangono gravi ma stabili le condizioni di Meluzzi. Stando al Corriere di Romagna sarebbe stato proprio un paziente ad allarmare i soccorsi. "Il bollettino medico dice che l’intervento è stato superato con successo, resta comunque la riserva di prognosi", fa sapere il quotidiano romagnolo.