Villa Certosa, indiscrezioni: il nome del compratore della villa di Berlusconi

Pochi giorni fa si era sparsa la voce: in vendita le proprietà immobiliari di Silvio Berlusconi. Oggi un flash di Dagospia fa un passo in avanti e annuncia l'identità del possibile acquirente di Villa Certosa, la famosissima residenza sarda del Cavaliere, scomparso lo scorso 12 giugno.

Per lunghi anni la proprietà dotata di un mitologico, scenografico vulcano artificiale, è stata una sorta di Palazzo Chigi d'estate in cui l'allora premier era solito organizzare vertici politici ristretti e ospitare in amicizia e informalità alcuni dei più grandi protagonisti della scena internazionale, dal presidente russo Vladimir Putin al premier britannico Tony Blair.

"La prossima settimana - si legge sul sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino - la celeberrima Villa Certosa messa sul mercato per un valore intorno ai 300 milioni riceverà la visita di Mukesh Ambani". Di chi si tratta? Semplicemente del secondo uomo più ricco d'India nonché proprietario di Reliance Industries, la principale azienda del settore privato indiano. Come ricorda Dagospia, Ambani ha "appena acquistato per 162.5 milioni una mega-villa sulla spiaggia di una delle due isole artificiali a forma di Palma fuori Dubai, negli Emirati Arabi Uniti". Ma il fascino inarrivabile di Porto Rotondo, evidentemente, rappresenta un richiamo troppo forte per i ricconi del mondo e la "mostruosa" modernità di emiri e sceicchi non bastano.

A rivelare lo "smantellamento" di ville e palazzi appartenenti al ricco patrimonio immobiliare del fondatore di Forza Italia era stata la figlia primogenita Marina Berlusconi, intervistata da Bruno Vespa nel suo ultimo libro Il rancore e la speranza, precisando però che la villa di Arcore sarebbe rimasta nella disponibilità degli eredi. Villa San Martino, sottolineava la presidente di Fininvest, deve restare "il punto di incontro della nostra famiglia". "Nostro padre amava la vita, la luce, il viavai delle persone. Villa San Martino deve rimanere così, viva: vogliamo che resti la sede di riunioni di lavoro, oltre che, naturalmente, il punto di incontro della nostra famiglia. È quello che lui avrebbe desiderato".

Secondo Il Sole 24 ore, il valore del "mattone" di proprietà di Berlusconi è di circa 800 milioni di euro. Il ricavato delle vendite verrà diviso fra i cinque figli, in base alla percentuale di eredità. Oltre a Villa Certosa, sarebbe già stato mandato di vendita per altre perle come villa Gernetto a Lesmo in Brianza e Villa Grande sull'Appia Antica a Roma, entrambe gestite dalla società immobiliare Idra.