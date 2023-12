Gino Cecchettin passa alla querele dopo l'ospitata da Fabio Fazio

11 dicembre 2023 a

Gino Cecchettin prende provvedimenti dopo l'ospitata a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio. Il padre di Giulia, la ragazza 22enne uccisa dell'ex fidanzato Filippo Turetta, ha presentato la prima querela per diffamazione per delle frasi apparse sui social. Lo comunica il legale di fiducia Stefano Tigani che ha presentato la documentazione alla Polizia postale. "Ci giungono valanghe di segnalazioni di aggressioni sui social - spiega all'Ansa - e abbiamo deciso di intervenire con questa querela per arginare i cosiddetti 'leoni da tastiera', per il resto vedremo se investire direttamente del caso le forze dell'ordine".

Una seconda querela per diffamazione sarebbe stata invece fatta da Elena, la sorella di Giulia, nei confronti del consigliere regionale Stefano Valdegamberi. Quest'ultimo in un post aveva scritto che la ragazza "ha simboli satanici e fa la recita". Lo stesso legale dell'associazione Penelope è sbigottito: "è spaventoso dover vedere azioni simili in una tragedia di queste dimensioni e nel dolore che la famiglia sta vivendo. È doveroso assumere ogni iniziativa conseguente". In uno dei messaggi qualche haters arriva addirittura a dire che Gino, essendo ingegnere, avrebbe calcolato ogni reazione al dramma per promuovere la sua azienda. E pensare che fin dal giorno del funerale della figlia l'uomo abbia chiarito senza ambiguità di volersi prendere una pausa lavoro. "Abbiamo tre mesi di tempo per agire penalmente - ha promesso il legale - e siamo pronti a presentare anche cento denunce se necessario".

“Cosa dovete dire ora a vostra moglie”: Gino Cecchettin, parole strazianti da Fazio

Ospite di Fazio, Cecchettin aveva ammesso di essere "qui perché mi trovo mio malgrado a combattere una battaglia di cui non ero a conoscenza prima. Io stesso quando leggevo di femminicidi ero dispiaciuto per le vittime, i familiari, ma poi giravo pagina. Tutti gli eventi che mi sono capitati durante quest'anno, da quando è mancata mia moglie, mi fanno vedere il mondo in maniera diversa".