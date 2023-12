PiazzaPulita, Prodi contro De Benedetti: "Qualsiasi risposta passi per f..."

15 dicembre 2023 a

Sfiorato un "incidente diplomatico" a PiazzaPulita. Ospite della puntata di giovedì 14 dicembre su La7, Romano Prodi. L'ex presidente del Consiglio commenta alcuni passaggi dell'intervista di Carlo De Benedetti. L'imprenditore al Foglio ha confessato: "Di Giorgia Meloni penso malissimo, ma dovendo scegliere, con scelta dolosa, tra Conte e Meloni sceglierei Meloni". Così, intervistato da Corrado Formigli l'ex leader dell'Ulivo definisce De Benedetti "ancora un ragazzo in questo". Il motivo è subito spiegato: "Non si risponde mai al gioco della torre, perché qualsiasi risposta dai passi per f..." dice autocensurandosi in tempo record e senza finire la frase.

E infatti successivamente Prodi raddrizza il tiro: "Poi ti criticano tutti. Bisogna dire io non so niente e se c’ero dormivo...". In ogni caso anche dall'ex premier arrivano parole tutt'altro che al miele per Meloni. In particolare per quanto riguarda l'uso della carta del Mes da parte della leader di Fratelli d'Italia, da lui definita come un vero ricatto per giocarla al tavolo del Patto di Stabilità. "Non si fa così - attacca sempre nello studio di Formigli -. Non si fa così in Europa e non si fa così nella vita. La fiducia è determinante. Il Mes è una scommessa in cui uno non ci rimette nulla. Al massimo non si applica. Così, è chiaro che si tratta di un tentativo di ricatto e questo produce irritazione".

Per non parlare poi della riforma costituzionale: "Da quello che si può sentire, è stata accolta con un certo entusiasmo all'inizio nel Paese" ma ora "sta calando di fronte all'obiettivo generale e a tutte le incongruenze che ci sono, cioè il ruolo del presidente della Repubblica" che "lo si indebolisce molto e il ruolo del Parlamento a cui sta già togliendo parecchio, ormai è tutto deciso fuori dal Parlamento, compresa la legge finanziaria".

Qui l'intervento di Prodi su De Benedetti a PiazzaPulita