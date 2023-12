Chiara Ferragni, Laura Tecce: "Non ha fatto un errore, le e-mail parlano chiaro"

19 dicembre 2023 a

a

a

Nel mirino, o meglio sotto a una vera e propria bufera mediatica, c'è Chiara Ferragni. Si parla ovviamente del caso del pandoro Balocco, della multa dell'Antitrust e del video di scuse, in lacrime, pubblicato ieri, lunedì 18 dicembre, sui social dall'imprenditrice digitale. E ancora, Ferragni è stata attaccata da Giorgia Meloni per questa vicenda dal palco di Atreju, altro aspetto di tutta questa storia che sta scatenando e fomentando il dibattito.

Insomma, della Ferragni se ne parla anche a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, la puntata è quella di martedì 19 dicembre. Ospite in studio ecco Laura Tecce, la quale non fa sconti alla moglie di Fedez: "Dire che ha sbagliato è un eufemismo. Non ha fatto un errore, ci sono delle email che lo testimoniano, il caso è abbastanza chiaro. Facile farsi belli con la beneficenza, poi in realtà neanche si fa oppure si fa in maniera subdola".

Quando Parenzo le chiede perché del caso si sia occupata anche il presidente del Consiglio, Tecce risponde: "Perché Fedez e Ferragni dai loro social seguiti da milioni di persone danno dei messaggi politici, trattano argomenti politici, lo fa anche Fedez sul suo podcast. Ognuno può fare quel che vuole e lui fa benissimo a farlo. E siccome lui lo fa non vedo perché Meloni non possa esprimere un parere su due persone definite influencer e che, dunque, hanno il potere di influenzare le persone", rimarca.

"Perché per piagnucolare si veste di grigio": Lega, chi affonda Chiara Ferragni | Guarda

"Meloni si occupa di persone che a loro volta fanno politica mandando messaggi politici. Questo non è, inoltre, solo un caso di gossip: ci sono di mezzo delle truffe, delle multe dell'Antitrust", conclude Laura Tecce.

L'aria che tira, Laura Tecce contro Chiara Ferragni: qui il video