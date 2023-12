Covid, Pierpaolo Sileri: ecco chi oggi rischia il ricovero più degli altri

20 dicembre 2023 a

A pochissimi giorni dal Natale, si parla ovviamente di Covid e possibilità di contagio. Soprattutto perché i vaccinati sono pochi, molto pochi.

E il tema tiene banco a L'aria che tira, il programma del mattino condotto da David Parenzo su La7. Ospite in collegamento ecco Pierpoalo Sileri, ex M5s e oggi tornato al suo mestiere di medico.

In camice bianco, ecco che Sileri spiega: "Le vaccinazioni contro l'influenza, prima del Covid, erano relativamente basse. Nel nostro Paese sono state sempre un po' zoppe, è un problema di sempre: alcuni anni sono andate bene, altri sono andati peggio", rimarca.

E ancora: "Il Covid è sicuramente depotenziato ma la vaccinazione è stata più bassa del necessario. Però è un virus in più, che si aggiunge all'influenza. Dunque oggi alcuni pazienti, come gli over-80, gli immunodepressi o quelli con insofferenza renale cronica, si trovano a dover fronteggiare diverse possibilità, diversi virus e il Covid. Se non sono vaccinati, i sintomi possono dunque essere più gravi".

"Conviene vaccinarsi, il messaggio dovrebbe essere questo. Circola infatti un qualcosa che può portare in ospedale determinate persone che hanno certe malattie. Portare la vaccinazione contro i virus influenzali, oggi, dovrebbe essere portata a livelli un poco superiori a quelli dell'era pre-Covid", conclude Pierpaolo Sileri.

