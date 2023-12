Chiara Ferragni, il dramma è totale: da chi è stata scaricata

23 dicembre 2023 a

Chiara Ferragni è sola. Dopo lo scandalo pandori e uova di Pasqua nessuno la difende e tutti tacciono. Anche la sua tribù. L'unica che la sostiene pubblicamente è Donatella Versace: "Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza". E ancora: "Sono un esempio per l’Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni". Per il resto sui social, i commenti sono tutti negativi e i giustizieri social hanno già emesso la loro sentenza.

Ora a fare giustizia ci penseranno l'Antitrust, che ha già sanzionato Chiara Ferragni per il caso del pandoro Balocco griffato con un multa di oltre un milione di euro e la Procura di Milano che al momento ha aperto un fascicolo senza indagati né titolo di reato anche per le uova di Dolcipreziosi.

Ma, come osserva La Stampa, "la grande tribù, che abbiamo sempre visto affiatata e disposta a tutto per sostenere Chiara, nicchia. Qualche commento, il minimo sindacale, poi avanti con abiti e cene, case e viaggi. Ai profili della tribù è vietato smettere di essere quello che sono. Non mamma e sorelle, amiche e amici, ma pubblicità, #adv. Lo sono sempre stati, ma sembra di averlo appena scoperto".

Resta da capire quanto durerà ancora il silenzio di Chiara Ferragni e del marito Fedez (erano già spariti per pochi giorni dai social dopo il caso Sanremo). E soprattutto se questa vicenda avrà ripercussioni sui contratti che l'influencer aveva con diverse aziende. Magari finirà tutto con una nuova serie dei Ferragnez su Netflix. Per ora è silenzio totale.