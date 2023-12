Chiara Ferragni, profezia-choc prima dello scandalo: "Così ti schianti"

24 dicembre 2023 a

"La Pandoreide ha travolto la favola della piccola" Chiara Ferragni, recita un po' irridente il pezzo del Fatto quotidiano vergato da Selvaggia Lucarelli. La giornalista è stata la prima a sollevare la questione delle campagne di beneficenza poco trasparenti di cui è stata testimonial la influencer, per il pandoro Balocco e per le uova di Pasqua.

Il primo caso ha procurato una multa dell'Antitrust ai danni della moglie di Fedez, ma soprattutto un tremendo contraccolpo mediatico e d'immagine con Chiara costretta a registrare un video di scuse in lacrime per annunciare il bonifico da un milione di euro ai bimbi malati del Regina Margherita di Torino. Diverse procure hanno aperto dei fascicoli d'indagine sulle vicende e quello della Ferragni assomiglia sempre più a un harakiri.

Le cronache private la descrivono "distrutta" e "chiusa in casa", lei e il marito sarebbero già in viaggio per la montagna con la famiglia, per trascorrere le feste lontano da tutto e da tutti (e soprattutto dai social), secondo alcuni Fedez starebbe premendo per fare fuori il manager di fiducia della moglie, Fabio Maria D'Amato, considerato da qualcuno il responsabile del disastro e da altri una sorta di "capro espiatorio" per tentare di ripulirsi. Ma c'è un passaggio, nel pezzo della Lucarelli, che alla luce di tutto questo sembra particolarmente inquietante, pur nella sua ironia di fondo.

Prima dello scandalo, i Ferragnez erano alle prese con la loro nuova casa extra-lusso, con video e stories dedicate al mega-appartamento. "La sala cinema per i bambini, la palestra, il box doccia grande quanto il Mar Ligure, la gigantesca cabina armadio di Chiara che Fedez ha battezzato 'la Rinascente' - scrive Selvaggia, la cronaca di un tempo che sembra oggi lontanissimo - e poi quella frase di Fedez: 'Il problema di questa casa è che è troppo grande, se ti dimentichi qualcosa devi correre per andare a prenderla'. I problemi, insomma".

Secondo la giornalista del Fatto, sarebbe questo uno dei segnali dello "scollamento dalla realtà" della coppia, che "aveva raggiunto l'apice mesi fa": mentre gli studenti protestavano in tenda per il caro-affitti, ricorda la Lucarelli, la Ferragni "postava le foto della visita nel cantiere del nuovo mega attico con i suoi due figli. Mi ricordo di aver pensato che quell'altezza esibita senza alcuna empatia, era un'altezza da cui se cadi ti schianti. Idem con la nuova casa acquistata sul Lago di Como, altro traguardo di ricchezza raggiunto nel 2023 e da mostrare ai follower come l'ennesimo trofeo di caccia (allo sponsor)". Una bolla di sapone forse destinata a scoppiare.