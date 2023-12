Chiara Ferragni, prima uscita di casa: dove la sorprendono (e quelle 3 parole)

24 dicembre 2023 a

Le cronache la davano barricata in casa e disperata dopo gli scandali che la stanno travolgendo. Si parla ovviamente di Chiara Ferragni, l'influencer che dopo il caso Pandoro e le altre vicende deflagrate sta vivendo il suo momento più difficile. E c'era anche un dubbio: si trova a Milano, nella reggia da 800 metri quadri a City Life, o lei e Fedez sono fuggiti nella sontuosa villa sul lago di Como?

Bene, Ferragni è a Milano. E il Corriere della Sera la ha sorpresa nel corso della sua prima uscita pubblica dopo lunghi giorni da reclusa. Domenica mattina infatti è stata immortalata al Parco Sempione insieme alla madre, Marina Di Guardo, e ai figli, Vittoria e Leone. Come detto, si tratta della prima uscita da che sono esplosi gli scandali.

Chiara Ferragni è stata avvicinata dai cronisti, ai quali però non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Soltanto tre parole: "Va bene, dai". Così in risposta a chi le chiedeva come procedessero le cose dopo gli tsunami di questi ultimi giorni.