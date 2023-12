Chiara Ferragni travolta dal video fake: "Così non vi lamentate per sto ca*** di pandoro"

26 dicembre 2023 a

Ora, contro Chiara Ferragni, ci si mette anche l'intelligenza artificiale. "Ciao a tutti. Sono sempre stata convinta che il pandoro fosse migliore del panettone. Ma oggi l’ho assaggiato, e devo dire che i canditi sono veramente buonissimi. Prossimamente uscirà quindi un panettone in collaborazione con Balocco, così non vi lamenterete più di ‘sto ca*** di pandoro".

Queste le parole di una finta Ferragni, con quella vera al centro di una tempesta mediatica e giudiziaria legata al caso dei pandori. Infatti il video in cui si rivolge alla telecamera, indossando la controversa tuta grigia del video delle lacrime e del pentimento, è stato creato tramite Intelligenza Artificiale dalla pagina Instagram @photoshoppare, autoproclamatasi "la più grande pagina di editing in Italia".

Il video è stato condiviso insieme a questa descrizione: "Quando si preferisce il panettone al pandoro, è corretto scusarsi, brava Chiara! E voi cosa preferite?".

Molti i commenti in calce alle immagini. "Rimango dell'idea che questo video sia stato realizzato con l'intelligenza artificiale ed è a scopo puramente satirico. Spero vi piaccia". E sembra che la speranza sia stata esaudita: sotto il video, che ha raggiunto mezzo milione di visualizzazioni, i commenti si sono moltiplicati rapidamente. Tra questi, un utente ha scritto: "Se ti denuncia, digli che c'è stato un errore di comunicazione con il tuo staff", con una chiara allusione alle scuse dell'influencer, ritenute maldestre e poco convincenti da moltissimi. Altri commenti recitavano: "È più simpatica dell'originale... proponiti per il suo staff marketing". Poi c'è anche chi difende l'influencer: "Almeno scrivete "IRONIA", che i boomer poi pensano che sia vero e la insultano senza motivo", scriveva un utente piuttosto arrabbiato per il fake.