In Onda, Specchia spegne la polemica su Pozzolo: "Non incide"

"È un signore che non va ad incidere sulla struttura di potere di Fratelli d'Italia": Francesco Specchia, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda su La7, lo ha detto a proposito di Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia finito nella bufera dopo la festa di Capodanno a Rosazza, in provincia di Biella. Festa durante la quale uno sparo, partito dalla pistola del parlamentare, ha ferito di striscio un elettricista di 31 annI, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anche lui ospite della festa. Pozzolo, pur confermando di essere il proprietario del mini revolver, ha negato di aver sparato.

"C'è sicuramente un problema di classe dirigente in FdI - ha proseguito il giornalista di Libero - poi c'è Meloni che surclassa tutti, anche a livello internazionale. Detto questo, alla vigilia di un discorso che doveva essere incentrato sui risultati e i successi del governo, è capitata questa cosa. E non è la prima volta". Il riferimento è alla conferenza stampa di fine anno che la premier Giorgia Meloni terrà domani, giovedì 4 gennaio. dopo averla rinviata a fine dicembre per via di problemi di salute. Su questo tema si è espresso anche Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it, che ha detto: "Buona parte di quelli che si sono presentati alle elezioni si sono presentati nello scenario di un partito anti-establishment". Ma Specchia ha controbatutto: "La maggioranza è nel solco di Draghi, dei liberali".