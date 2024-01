Gino Cecchettin, Giuseppe Cruciani: "Vi sembra normale prendere un agente?"

10 gennaio 2024 a

Giuseppe Cruciani non condivide la scelta di Gino Cecchettin di affidarsi a un'agente. E lo dice, senza mezzi termini, a La Zanzara. "Ma a voi sembra normale che uno che ha avuto una tragedia di una figlia morta, uccisa barbaramente dall’ex fidanzato, prenda un agente? Io non dico niente, ognuno fa quello che vuole. Scelga gli agenti, i contro-agenti, quello che volete, ma è normale tutto questo? Poi dice che uno sospetta di una eventuale candidatura…".

Nei giorni scorsi il padre di Giulia, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha reso nota la volontà di affidarsi all’agenzia di comunicazione che tratta scrittori e autori di fiction. È la Andrew Nurberg di Londra, la cui agente è Barbara Barbieri. L'agenzia londinese, oltre a occuparsi di comunicazione, è anche un'agenzia letteraria che rappresenta autori di tutto il mondo nel campo della narrativa.

"In questi giorni Gino Cecchettin si è preso una vacanza - spiega Barbieri - e non se la sente di rilasciare interviste e dichiarazioni. Al momento lo sto solo aiutando a gestire i tanti inviti che riceve quotidianamente". Da qui la necessità di affidarsi a qualcuno che tuteli gli interessi della sua famiglia. In ogni caso sono ancora un mistero le prossime mosse, ma c'è già chi ipotizza che vengano scritti una fiction e un libro che ripercorra la vita di Giulia, il sogno infranto della laurea, l'amore malato con il coetaneo Filippo e il tragico omicidio avvenuto l'11 novembre scorso a Vigonovo, comune del Veneto.