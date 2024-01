Roberto Poletti scatenato contro gli eco-attivisti: "Devono sparire!"

10 gennaio 2024 a

a

a

La condanna ai saluti romani che si sono visti alla commemorazione - non quella istituzionale, bene ribadirlo - alle vittime di Acca Larentia è unanime. Arriva anche da FdI, in barba alle polemiche - strumentali - che la sinistra da giorni continua a montare e rilanciare in chiave anti-governativa. Ma il tema continua ad essere cavalcato dal fronte progressista. E dunque, per ovvie ragioni, riempie anche il dibattito televisivo.

Dell'episodio di Acca Larentia se ne parla anche a Prima di domani, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rete 4, la striscia di approfondimento politico quotidiano che ha preso il posto di Stasera Italia. La puntata è quella di mercoledì 10 gennaio: nel pomeriggio, prima del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma, scene indegne fuori e dentro allo stadio Olimpico, con tafferugli e attimi di grande tensione tra le tifoserie. Ma si diceva, Acca Larentia. In studio a Prima di Domani c'è il giornalista Roberto Poletti, il quale viene chiamato a commentare quanto accaduto.

"Non da parte mia": Acca Larentia, Nicola Fratoianni sconcertante: una balla tutta da ridere | Video

Come detto, anche da parte di Poletti la condanna è chiara. Però, a stretto giro e riferendosi ai tafferugli dell'Olimpico, aggiunge: "Anche le immagini che hai mostrato prima, precedenti alla partita, gridano vendetta: bisogna intervenire, non vanno bene quelle persone e devono sparire dalle strade", rimarca dopo aver detto che anche chi fa il saluto romano dovrebbe sparire. "Così come devono sparire dalle strade gli eco-attivisti iper-organizzati che vanno a bloccare il traffico e che impediscono ai lavoratori di muoversi - riprende -. Bel paragone? Il paragone non c'è, inutile che ridiate: il paragone non c'è, ma il fastidio sì. Impedire agli italiani la libertà di andare a lavorare, impedire agli italiani di poter prendere un'ambulanza perché bloccano il traffico...", conclude uno scatenato Roberto Poletti.