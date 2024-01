Chiara Ferragni? "Guardiamo al futuro": un impensabile assist all'influencer

13 gennaio 2024 a

Non tutti i brand hanno deciso di interrompere subito la collaborazione con Chiara Ferragni dopo lo scandalo pandori. Tra questi c'è il gruppo Pigna con cui l’influencer collabora da anni. L’ad dell'azienda, Massimo Fagioli, a Repubblica lo scorso 23 dicembre, prima che l’imprenditrice venisse indagata, aveva detto: “Pigna collabora con Chiara Ferragni da diversi anni, avendo avuto modo di apprezzarne le doti umane e imprenditoriali. La relazione commerciale tra i due brand italiani è stata proficua e soddisfacente in tutti i mercati in cui operiamo. Si cerca di guardare verso il futuro, con l’auspicio che l’attuale non facile contesto possa essere superato”.

Della stessa opinione Diego Della Valle, numero uno di Tod’s, che a Milano Finanza Fashion ha detto: “Ferragni? Bisogna vedere cosa succederà, facciamo lavorare tranquillamente la magistratura. Diamo il tempo alle persone di dimostrare quello che hanno fatto, adesso se ne occupa la magistratura”. E ancora: “Io ho solo letto che Chiara è tranquilla come deve essere perché la magistratura in Italia è cosa seria. Quindi quando avremo delle risposte vedremo cosa fare”. No comment, almeno per ora, da altri marchi con cui l’imprenditrice ancora collabora, come l’Oréal, Nestlè, Procter & Gamble, Calzedonia, Intimissimi. A dirle addio, invece, sono stati brand come Safilo Group e Coca-Cola.