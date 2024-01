Lucarelli e Biagiarelli, Lega e l'interrogazione Rai: "Quanto li pagano"

16 gennaio 2024 a

"Antonella Clerici minaccia i telespettatori annunciando che il fidanzato della Lucarelli, che ha provato a sollevare un nuovo Watergate incalzando una pizzaiola di Lodi, 'tornerà presto in tv'. Quanto paga la TV di Stato per le presenze dei Lucarelli? I vertici, molto puntigliosi in altri casi, non hanno nulla da dire?": a porsi questa domanda è il senatore Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama. Selvaggia Lucarelli, dopo aver terminato la sua esperienza a Ballando con le Stelle su Rai 1, al momento non ha impegni in tv. Il suo compagno Lorenzo Biagiarelli continua invece a essere una presenza fissa a È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

La coppia è finita nella bufera dopo aver "indagato" sulla recensione di un presunto cliente al ristorante Le Vignole, locale gestito dalla signora Giovanna Pedretti, trovata morta domenica scorsa a Sant'Angelo Lodigiano, forse a seguito di un gesto estremo. La recensione in questione lamentava la presenza di disabili e omosessuali ai tavoli vicini. Di qui la risposta del locale, che invitava la persona a non presentarsi più. Recensione e risposta, poi, state pubblicate in un post sui social. E a quel punto la loro veridicità è stata messa in discussione.

Sulla questione ha detto la sua anche il deputato leghista Luca Toccalini: "Siamo sconvolti da quanto accaduto a Lodi. È incredibile come un notiziario nazionale, in questo caso il Tg3, abbia dato un risalto sproporzionato alla vicenda di Giovanna Pedretti, la pizzaiola che avrebbe sfruttato un commento finto per farsi della pubblicità. Scene di interviste che sembrano più interrogatori, che aggiungendosi ai post pubblicati da Selvaggia Lucarelli, hanno contribuito a scatenare una pesante gogna mediatica contro la pizzaiola. La Rai non ha nulla da dire? Presenteremo un'interrogazione parlamentare per capire se ci sia un collegamento di tipo contrattuale tra l'influencer e la rete pubblica".