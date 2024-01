Gianluigi Nuzzi contro Selvaggia Lucarelli: "Disprezzo profondo"

16 gennaio 2024 a

a

a

"Selvaggia Lucarelli, soggetto che disprezzo profondamente": Gianluigi Nuzzi lo ha scritto in una storia Instagram con "The Benny Hill Show" come sottofondo musicale. La giornalista, che non ha mai avuto buoni rapporti col conduttore di Quarto Grado, è stata criticata pesantemente nelle ultime ore per il caso di Giovanna Pedretti, la titolare del ristorante le Vignole trovata morta domenica a Sant'Angelo Lodigiano, forse a seguito di un gesto estremo. Della ristoratrice, 59 anni, si è parlato molto nei giorni scorsi dopo la recensione di un presunto cliente che lamentava la presenza di disabili e gay ai tavoli vicini. A quella recensione il locale aveva risposto dicendo al cliente di non tornare più, pubblicando poi il tutto in un post sui social. A quel punto la storia ha catturato l'attenzione dei media, mentre qualcuno, tra cui la Lucarelli, ha iniziato a sollevare dei dubbi sull'autenticità del fatto.

La Lucarelli, in ogni caso, non ha tardato a replicare a Nuzzi: "Una persona è morta. I giornalisti. La musichetta di Benny Hill", ha scritto in una storia Instagram. Intanto, la giornalista ha fatto sapere che lascerà per un po' di tempo la piattaforma X, l'ex Twitter. Prima di andare, però, si è lasciata andare a un duro sfogo: "I giornalisti che in queste ore paragonano il debunking che spiega perché una notizia è falsa al giornalismo modello Iene che fa imboscate a chi rifiuta interviste, insegue, bracca, aspetta sotto casa o al lavoro, monta le immagini dei silenzi e delle fughe, musichette suggestive e faccioni degli inviati in servizi tv in prima serata, beh, come disse qualcuno, 'o sono cretini o sono dei farabutti in malafede'”.