Lorenzo Biagiarelli, la lezione di Giubilei: "A che titolo?"

17 gennaio 2024 a

a

a

"La verità ce l'hanno solamente Selvaggia Lucarelli e il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli": Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, lo ha detto in un'intervista video col gruppo Gedi, riferendosi al caso di Giovanna Pedretti, la titolare del ristorante Le Vignole trovata morta a Sant'Angelo Lodigiano, forse dopo un suicidio, a seguito della polemica che l'aveva investita a proposito di una recensione probabilmente falsa. I primi a sollevare dei dubbi sulla vicenda erano stati la giornalista e il suo compagno, che invece è uno chef. "Quello che hanno fatto è francamente inaccettabile - ha proseguito Giubilei -. La figlia di Giovanna Pedretti ha scritto: 'L'accanirsi è pericoloso, grazie cara signora per aver massacrato per via mediatica la mia mamma, cerchi pure la sua prossima vittima'. Questo è quello che scrive una figlia che ha perso poche ore fa la madre".

"Il problema - secondo Giubilei - è che qua non siamo di fronte a un fatto episodico, ma di fronte a un metodo. Pochi giorni fa la Lucarelli aveva fatto una gogna analoga nei confronti di un giovane che aveva perso la gamba, attaccato da uno squalo. Quello che invece fa Biagiarelli è ancora peggio. Questo signore chiama la ristoratrice, la tiene al telefono, le fa un interrogatorio non si sa in base a quale criterio e poi pubblica il contenuto di questo interrogatorio da giustiziere social". A corredo della videointervista, condivisa sui social, il presidente di Nazione Futura ha infatti scritto: "A che titolo Biagiarelli ha chiamato la ristoratrice che poi è morta? È un giornalista? Mi risulta di no ma che sia un cuoco-influencer".

"Preoccupazuione per Biagiarelli. Sbagliare...". Capezzone, la cruda verità sul caso Selvaggia

Adesso, ha sottolineato Giubilei, "spero che i carabinieri e il pm interroghino anche Biagiarelli per capire il metodo, le tonalità, i toni usati in questa telefonata. Ci dobbiamo chiedere in base a quali criteri e a quale legittimazione queste persone compiono degli interrogatori o si atteggiano a dei giustizieri social".