Rita Dalla Chiesa imbarazza Fazio e sinistra: "Anche le poltrone nei bagni"

Rita Dalla Chiesa torna sul caso Rai e l'accusa, tutta da sinistra, a quella che i dem definiscono "TeleMeloni". Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, la deputata di Forza Italia si spazientisce: "Non ci posso stare, l’arroganza in questi anni l’ho sempre vista nella sinistra che ha voluto tutte le poltrone", è la premessa alla quale si aggiunge una frecciata ironica: "Dicevamo sempre che se nei bagni ci fossero state le poltrone, avrebbero voluto anche quelle. Questo ha fatto la sinistra in questi anni. Quando è stata nominata la Vigilanza Rai hanno cominciato a dire: ‘adesso butteranno fuori tutti’".

Insomma, nessuna epurazione dei conduttori scomodi: "Pensavate che avremmo fatto fuori tutte le persone, questo non è avvenuto. Tutte sono rimaste al loro posto. Quelle che se ne sono volute andare, se ne sono andate, come Fazio, ma le altre continuano a lavorare tranquillamente. Non c’è stata nessuna ossessione del potere da parte nostra. Non penso ci sia stata arroganza da parte del presidente Meloni. L’arroganza semmai in tutti questi anni c’è stata per la voglia di poltrone che ha sempre avuto la sinistra. Per quale motivo, una volta in maggioranza, avrebbero dovuto prendere indicazioni dalla minoranza?".

Per l'ex conduttrice tv il problema dei compagni è uno: "Sono convinti che qualunque nomina fatta da loro sia migliore perché loro sono più bravi, perché loro sono sul piedistallo, ci guardano con commiserazione come se fossimo dei deficienti e loro fossero le uniche persone in possesso di cultura e verità. Non è giusto e non è onesto. Non è coerente con quello che dovrebbe pensare la sinistra". E invece...