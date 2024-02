Corrado Formigli, ossessione-fascismo: la "Lobby Nera" non esiste? Lui rilancia: cosa trasmette stasera

08 febbraio 2024 a

Ogni volta che si avvicinano le elezioni c'è chi tira fuori lo spettro fascista nel tentativo di screditare i partiti di destra (pratica che prosegue, in verità, senza soluzione di continuità da che Giorgia Meloni è diventata premeier. E anche prima). E che importa se le inchieste giornalistiche date come esclusive ed esplosive, dopo mesi di polemiche, si rivelino solo delle fake news, bufale. Una su tutte quella confezionata da Fanpage sulla Lobby Nera che per mesi Piazza Pulita ha cavalcato. L'indagine che doveva inchiodare la “destra” milanese tra saluti romani e fondi neri alla vigilia delle Comunali di Milano nel 2021, si è infatti rivelata inesistente. La procura di Milano ha archiviato tutto prosciogliendo le otto persone finite a processo tra cui l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e la consigliera comunale Chiara Valcepina.

Da Fanpage e da Piazza Pulita ci si sarebbe aspettati almeno le scuse alle persone mandate ingiustamente alla sbarra a difendersi di qualcosa che non hanno mai commesso. E invece no. Corrado Formigli - che aveva cavalcato l'inchiesta sulla Lobby Nera con tormentoni, servizi e denunce - rilancia con un'altra puntata contro "il pericolo nero". Questa sera, giovedì 8 febbraio, è infatti prevista uno “speciale” dal titolo, appunto “Ombre nere”. La pagina di La7 la presenta così: “C’è un gesto che viene dal passato e si allunga nel presente. C’è un’ombra nera che dalle periferie più povere e degradate e dai movimenti neofasci-sti di strada si è allungata fin dentro i palazzi delle istituzioni. “Ombre nere” attraverso i reportage e le inchieste della squadra di Corrado Formigli e di Fanpage.it, racconta l’ascesa dell’estrema destra in Italia dal 2014 ad oggi“. Di nuovo Formigli alla riscossa, con la stessa squadra di Fanpage, ieri come oggi.