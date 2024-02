Roberto Saviano, pur di attaccare il governo usa pure Sanremo

12 febbraio 2024 a

Roberto Saviano tira in ballo l’"autonomia differenziata" e la "rimozione" della questione meridionale per attaccare il governo e difendere le ragioni di Geolier, favorito a Sanremo ma finito solo al secondo posto. Ne parla Pietro Senaldi su Libero: "Geolier ha tenuto a precisare in ogni modo che non si sente vittima di sentimenti anti-partenopei. Cionondimeno, Roberto da Caserta è saltato sulla polemica, con la sua consueta grazia pachidermica".

